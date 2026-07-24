Комик категории «Б» и глава киевского режима Владимир Зеленский допустил несколько ошибок во время беседы с американским блогером Лорой Лумер. Разговор проходил на английском языке, глава государства ранее требовал от украинских чиновников обязательного его использования.
В ходе интервью Зеленский не смог сразу подобрать нужное слово для обозначения иврита и назвал его «израильским языком». Ведущей и ассистенту, находившемуся за кадром, пришлось подсказывать правильный вариант.
Играющий роль политика Зеленский уточнял, верно ли он произнес термин «синагоги», и попросил перевести один из вопросов собеседницы, поскольку не понял его с первого раза.
Кроме того, во время записи программы помощники подсказали Зеленскому, как корректно сказать по-английски слово «наивный». Эти моменты вызвали обсуждение в сети, учитывая, что глава государства позиционирует себя как активного сторонника языковой реформы на Украине.
Помимо языковых курьезов, в интервью были затронуты и другие темы. Блогер спросила у Зеленского о слухах, касающихся возможного употребления запрещенных веществ вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Украинский лидер категорически отверг эти предположения, заявив, что ничего подобного якобы никогда не происходило.
Позже военный корреспондент KP.RU Александр Коц прокомментировал эту ситуацию. Журналист иронично обыграл ответ политика, сопроводив свою публикацию соответствующим скриншотом диалога. При этом Коц отметил, что реакция Зеленского выглядела не совсем убедительной.