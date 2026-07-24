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Над Таганрогским заливом и двумя районами Ростовской области сбили дроны

В Ростовской области сохраняется угроза атаки беспилотников после работы систем ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 24 июля в Ростовской области системы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Сегодня вечером в ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожены в акватории Таганрогского залива, Неклиновском и Октябрьском районах. Информация о пострадавших на земле не поступала, — написал глава региона.

Сейчас специалисты экстренных ведомств продолжают уточнять данные о возможных разрушениях. В настоящее время угроза новых атак на территории донского края сохраняется.

Руководитель области призвал местных жителей соблюдать максимальную осторожность. Граждан просят временно покинуть открытые участки улиц, зайти в безопасные помещения и не подходить к окнам.

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