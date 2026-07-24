Лучший снайпер НБА Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Филадельфии»

«Я думал, что покончил с этим, когда сезон закончился. Я не был готов объявлять об этом, и я знал, что мне нужно время, чтобы действительно принять решение, но я был почти уверен, что сыграл свою последнюю игру. Я верю, что могу помочь сделать “Филадельфию” чемпионской командой, и я так взволнован тем, чтобы вдохновить новую базу болельщиков и начать это невероятное путешествие в последний раз», — написал Джеймс.