Минздрав запустит пилот с «роумингом» электронных рецептов на лекарства

Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента с «роумингом» электронных рецептов на лекарства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас приобрести лекарство в аптеке можно по бумажному или электронному рецепту, который действует только в пределах того региона, где он был выдан. Согласно проекту, действие электронного рецепта хотят распространить и на другие регионы, которые примут участие в пилоте. Там для покупки лекарства достаточно будет показать рецепт из мобильного приложения «Госуслуги» на кассе аптеки.
Список субъектов, участвующих в эксперименте, будет опубликован позднее. Для того чтобы присоединиться к пилоту, аптеки и регионы должны подать соответствующее заявление.
В пресс-релизе Минздрава подчеркнули, что эксперимент не затронет льготные рецепты, порядок получения лекарств по ним останется прежним.
Электронный рецепт является цифровым аналогом бумажного. Для его получения пациенту не нужно приходить в поликлинику, врач может выписать рецепт дистанционно в рамках телемедицинской консультации.
В конце мая руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что Минздрав работает над законопроектом, согласно которому рецептурные лекарства в аптеках можно будет продавать только при наличии электронных рецептов. По ее словам, проект позволит контролировать продажу лекарственных препаратов через систему и купить такие лекарства без электронного рецепта будет невозможно.
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