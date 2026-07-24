Минздрав запустит пилот с «роумингом» электронных рецептов на лекарства

Сейчас приобрести лекарство в аптеке можно по бумажному или электронному рецепту, который действует только в пределах того региона, где он был выдан. Согласно проекту, действие электронного рецепта хотят распространить и на другие регионы, которые примут участие в пилоте. Там для покупки лекарства достаточно будет показать рецепт из мобильного приложения «Госуслуги» на кассе аптеки.