Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав запустит пилот с «роумингом» электронных рецептов на лекарства

Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента с «роумингом» электронных рецептов на лекарства.

Источник: РБК

Министерство здравоохранения разработало проект постановления правительства о проведении эксперимента с «роумингом» электронных рецептов на лекарства. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас приобрести лекарство в аптеке можно по бумажному или электронному рецепту, который действует только в пределах того региона, где он был выдан. Согласно проекту, действие электронного рецепта хотят распространить и на другие регионы, которые примут участие в пилоте. Там для покупки лекарства достаточно будет показать рецепт из мобильного приложения «Госуслуги» на кассе аптеки.

Список субъектов, участвующих в эксперименте, будет опубликован позднее. Для того чтобы присоединиться к пилоту, аптеки и регионы должны подать соответствующее заявление.

В пресс-релизе Минздрава подчеркнули, что эксперимент не затронет льготные рецепты, порядок получения лекарств по ним останется прежним.

Электронный рецепт является цифровым аналогом бумажного. Для его получения пациенту не нужно приходить в поликлинику, врач может выписать рецепт дистанционно в рамках телемедицинской консультации.

В конце мая руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что Минздрав работает над законопроектом, согласно которому рецептурные лекарства в аптеках можно будет продавать только при наличии электронных рецептов. По ее словам, проект позволит контролировать продажу лекарственных препаратов через систему и купить такие лекарства без электронного рецепта будет невозможно.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».