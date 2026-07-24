США заберут почти треть призовых сборной Испании за победу на ЧМ-2026

Обычно организаторы мировых первенств договариваются со странами-хозяйками о налоговых послаблениях для участников. Однако в этот раз власти США отказались делать исключение для испанцев, пояснив, что не рассматривают коллектив как единую федерацию, а видят в каждом футболисте самостоятельного налогоплательщика. Доход спортсменов был получен на американской территории, поэтому он облагается местными сборами.