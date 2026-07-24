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США заберут почти треть призовых сборной Испании за победу на ЧМ-2026

США заберут 30% призовых сборной Испании за победу на ЧМ-2026.

Источник: Комсомольская правда

Победа на чемпионате мира по футболу обернулась для испанской сборной неожиданными финансовыми потерями. Американские налоговые органы намерены удержать почти треть от общей суммы призовых, которые полагаются команде за триумф на турнире. Как сообщает телеканал Fox News, речь идет о ставке в 30%, что составляет порядка 15 миллионов долларов.

Обычно организаторы мировых первенств договариваются со странами-хозяйками о налоговых послаблениях для участников. Однако в этот раз власти США отказались делать исключение для испанцев, пояснив, что не рассматривают коллектив как единую федерацию, а видят в каждом футболисте самостоятельного налогоплательщика. Доход спортсменов был получен на американской территории, поэтому он облагается местными сборами.

Финальная встреча мундиаля состоялась 19 июля и прошла в упорной борьбе. Сборная Испании одолела команду Аргентины с минимальным счетом 1:0, причем решающий гол был забит лишь в дополнительное время. Турнир проходил с 11 июня на полях сразу трех государств — США, Канады и Мексики.

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