ЦСКА начал новый сезон РПЛ с волевой победы над «Балтикой»

Ранее Life.ru рассказывал, что российские футбольные клубы начали изучать возможность проведения домашних матчей еврокубковых турниров в Казахстане. Такой сценарий может быть реализован, если УЕФА разрешит командам из России вернуться в международные соревнования, но потребует играть встречи за пределами страны.