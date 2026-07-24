SCMP: Житель Китая стал хуже видеть из-за клещей, поразивших его веки

Житель Китая едва не лишился зрения после того, как на его веках обнаружили более тысячи микроскопических клещей. Об этом сообщает South China Morning Post.
По данным издания, на протяжении полугода мужчина страдал от сухости и сильного зуда в глазах. Использование глазных капель не принесло облегчения.
После обследования врачи диагностировали у пациента демодекозный блефарит — заболевание, вызванное условно-патогическими клещами рода Demodex.
Как отмечает газета, развитию болезни могли способствовать бытовые привычки мужчины: он часто тер глаза и редко менял постельное белье.
Появление летающих мушек, вспышек света или цветных звездочек в глазах может говорить о различных заболеваниях. Когда явление требует особого внимания, рассказала офтальмолог сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Алена Шкатова в беседе с «Вечерней Москвой».
Также «Вечерняя Москва» узнала у врача, какие инфекции и заболевания могут привести к потере зрения и можно ли приостановить опасный процесс, если он уже начался.