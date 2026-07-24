Стоимость жилья в новостройках Дона превысила 137 тыс. рублей за квадратный метр

По данным мониторинга, за первые три месяца 2026 года цены на первичном рынке выросли сильнее, чем за аналогичный период прошлого года. Индекс цен на новостройки составил 102,8% к концу предыдущего квартала против 102,4% годом ранее. На вторичном рынке, напротив, рост практически остановился: индекс достиг 100,1%, тогда как год назад он составлял 98,4%.