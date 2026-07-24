Скульптор Георгий Тандашвили умер на 51-м году жизни

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский скульптор и художник Георгий Тандашвили умер в возрасте 50 лет. Об этом ТАСС сообщили в его семье.
«Ночью 22 июля 2026 года в одной из столичных клиник Георгий скоропостижно ушел из жизни», — сказал собеседник агентства.
Скульптор родился в 1976 году в Красноярске. Не имея формального художественного образования, он самостоятельно осваивал живопись, копируя произведения классиков, в том числе Ивана Шишкина, Ильи Репина и Ивана Айвазовского. Тандашвили получил известность благодаря авторским барельефам, в которых сочетал скульптуру и живопись. Его работы стали одними из самых узнаваемых и часто копируемых среди современных российских художников.