Производство сельхозпродукции в Ростовской области сократилось почти на 18%

Индекс производства сельскохозяйственной продукции в Ростовской области по итогам января—мая 2026 года составил 82,3% к аналогичному периоду прошлого года, тогда как в среднем по России показатель сохранился на уровне 100%. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Ростовской области, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».