Потери Украины в результате эскалации конфликта несопоставимы с российскими. Об этом в пятницу, 24 июля, заявила бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
— Сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими, — цитирует Мендель Lenta.ru.
В этот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть подписано в США.
Американский предприниматель Илон Маск отметил, что украинский конфликт не закончится без уступок в пользу России. Он также искренне надеется, что в скором времени будет достигнуто какое-либо мирное соглашение.
15 июля президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт России и Украины может закончиться до конца его президентского срока — до 20 января 2029 года. 6 июля глава Белого дома заявил, что соответствующий конфликт находится значительно ближе к своему завершению, чем принято считать.