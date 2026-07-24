Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендель: Потери Украины от эскалации конфликта несравнимы с российскими

Потери Украины в результате эскалации конфликта несопоставимы с российскими. Об этом в пятницу, 24 июля, заявила бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

Потери Украины в результате эскалации конфликта несопоставимы с российскими. Об этом в пятницу, 24 июля, заявила бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

— Сейчас украинская столица находится под российским ракетным обстрелом. Также не работают украинские порты, а Одесса постоянно подвергается бомбардировкам. Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими, — цитирует Мендель Lenta.ru.

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение между Киевом и Москвой может быть подписано в США.

Американский предприниматель Илон Маск отметил, что украинский конфликт не закончится без уступок в пользу России. Он также искренне надеется, что в скором времени будет достигнуто какое-либо мирное соглашение.

15 июля президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт России и Украины может закончиться до конца его президентского срока — до 20 января 2029 года. 6 июля глава Белого дома заявил, что соответствующий конфликт находится значительно ближе к своему завершению, чем принято считать.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше