Дочь скульптора Тандашвили назвала причину его смерти

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский скульптор и художник Георгий Тандашвили умер от пневмонии и сепсиса. Об этом ТАСС сообщила его дочь Леда Калинина.
«Заболел, думал просто простуда, оказалась пневмония и сепсис, за две недели болезни “сгорел”, — сказала она.
Ранее в его семье сообщили ТАСС, что Тандашвили умер в ночь на 22 июля в одной из столичных клиник. Ему было 50 лет.
Скульптор родился в 1976 году в Красноярске. Не имея формального художественного образования, он самостоятельно осваивал живопись, копируя произведения классиков, в том числе Ивана Шишкина, Ильи Репина и Ивана Айвазовского. Тандашвили получил известность благодаря авторским барельефам, в которых сочетал скульптуру и живопись. Его работы стали одними из самых узнаваемых и часто копируемых среди современных российских художников.