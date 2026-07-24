Трамп призвал Саудовскую Аравию присоединиться к Авраамовым соглашениям

По его словам, соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, которое заключается между министерством энергетики США и Саудовской Аравией иякобы касается исключительно гражданского использования ядерной энергии, будет одобрено. Однако его реализация всецело зависит от присоединения Саудовской Аравии к «уважаемым и успешным» Авраамовым соглашениям.