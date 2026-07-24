Трамп заявил, что верит Путину и Си Цзиньпину в вопросах поставок оружия Ирану

При этом Трамп утверждает, что нынешняя стратегия Вашингтона в отношении Ирана ведет либо к эскалации военных действий, либо к возможной договоренности. По его мнению, Тегеран пока не готов к переговорам на тех условиях, которые предлагает американская сторона.