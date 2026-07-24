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Трамп заявил, что верит Путину и Си Цзиньпину в вопросах поставок оружия Ирану

Трамп заявил, что стратегия США по Ирану ведёт либо к эскалации, либо к сделке.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет словам российского и китайского лидеров о том, что Москва и Пекин не поставляют оружие Тегерану. Американский лидер подчеркнул, что верит Владимиру Путину и Си Цзиньпину, когда они дают такие заверения.

При этом Трамп утверждает, что нынешняя стратегия Вашингтона в отношении Ирана ведет либо к эскалации военных действий, либо к возможной договоренности. По его мнению, Тегеран пока не готов к переговорам на тех условиях, которые предлагает американская сторона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит никаких ядерных провокаций со стороны Ирана. Глава государства также дал оценку решению Дональда Трампа о перемирии на Ближнем Востоке.

Российский лидер отметил, что происходящие в регионе события привели к серьезной трагедии, в том числе из-за ударов по Ирану и многочисленных жертв среди мирного населения. Путин подчеркнул, что у России сложились конструктивные отношения со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт.

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