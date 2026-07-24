Прощание со скульптором Тандашвили пройдет 26 июля в Москве

Скульптор родился в 1976 году в Красноярске. Не имея формального художественного образования, он самостоятельно осваивал живопись, копируя произведения классиков, в том числе Ивана Шишкина, Ильи Репина и Ивана Айвазовского. Тандашвили получил известность благодаря авторским барельефам, в которых сочетал скульптуру и живопись. Его работы стали одними из самых узнаваемых и часто копируемых среди современных российских художников.