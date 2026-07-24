Прощание со скульптором Тандашвили пройдет 26 июля в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Церемония прощания с российским скульптором и художником Георгием Тандашвили пройдет 26 июля в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Скульптора похоронят на Томилинском кладбище, сообщили ТАСС в его семье.
«Прощание с Георгием состоится 26 июля в храме Святителя Николая на Трех Горах в 13:00 [мск], церемония отпевания начнется в 14:00 [мск]. Захоронение будет проходить на Томилинском кладбище», — сказала собеседница агентства.
Ранее в его семье сообщили ТАСС, что Тандашвили умер в ночь на 22 июля в одной из столичных клиник. Ему было 50 лет. Как рассказала ТАСС дочь скульптора, причиной смерти стала пневмония, повлекшая сепсис.
Скульптор родился в 1976 году в Красноярске. Не имея формального художественного образования, он самостоятельно осваивал живопись, копируя произведения классиков, в том числе Ивана Шишкина, Ильи Репина и Ивана Айвазовского. Тандашвили получил известность благодаря авторским барельефам, в которых сочетал скульптуру и живопись. Его работы стали одними из самых узнаваемых и часто копируемых среди современных российских художников.