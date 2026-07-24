«Ротор‑М» не сдержал натиск в Костроме — 0:4

Теперь «Ротору‑М» представляется ещё один шанс переосмыслить философию футбола. 7 августа в 18:00 команда примет «Ахмат‑М» (Грозный) на стадионе «Зенит» в Волгограде. Гости идут на 13‑м месте с 17 очками — они будут играть уверенно, без лишнего давления. Для волгоградцев это шанс использовать фактор своего поля и прервать серию неудач.