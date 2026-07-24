Режиссер Василий Заржецкий скончался на 44-м году жизни от инсульта

Актер, режиссер и театральный деятель Василий Заржецкий скончался в возрасте 43 лет от инсульта. Об этом в пятницу, 24 июля, рассказали в сообществе «Зрительский Ареопаг театров города Севастополя».
— Печальное известие для севастопольских театралов. Не стало режиссера Василия Заржецкого. Яркого, талантливого, молодого, покоряющего зрителей своими работами, — говорится в публикации.
Представители организации в своем сообщении также выразили глубокие соболезнования семье артиста.
Василий Заржецкий родился 26 октября 1981 года в Воркуте. С 2010 года режиссер работал в Санкт-Петербургском государственном театре «Зазеркалье». В 2012 году организовал и возглавил Независимый театральный проект «Лестница». Вел активную режиссерскую, просветительскую и ассистентскую деятельность как режиссер-постановщик в различных жанрах.