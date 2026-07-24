Режиссер Василий Заржецкий скончался на 44-м году жизни от инсульта

Василий Заржецкий родился 26 октября 1981 года в Воркуте. С 2010 года режиссер работал в Санкт-Петербургском государственном театре «Зазеркалье». В 2012 году организовал и возглавил Независимый театральный проект «Лестница». Вел активную режиссерскую, просветительскую и ассистентскую деятельность как режиссер-постановщик в различных жанрах.