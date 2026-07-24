Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Испании заплатит крупный налог с призовых за победу на ЧМ-2026

Власти США обязали игроков сборной Испании заплатить 15 миллионов долларов налогов с призовых, классифицировав их как отдельных налогоплательщиков.

Источник: Аргументы и факты

Игрокам национальной команды Испании предстоит выплатить налог в размере примерно 30% от призовых за триумф на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что традиционно ФИФА согласовывает с государствами-организаторами налоговые льготы для национальных ассоциаций. Тем не менее, финансовые органы США классифицировали испанских спортсменов не как единую команду, а как индивидуальных налогоплательщиков, получивших доход на территории Соединенных Штатов.

Таким образом, общая сумма обязательных отчислений была оценена американцами в 15 миллионов долларов.

Мировое первенство 2026 года принимали США, Канада и Мексика, а матчи турнира проходили с 11 июня по 19 июля. В решающей игре испанская сборная одержала победу над командой Аргентины со счетом 1:0 в дополнительное время.

Ранее сообщалось, что футбольную сборную Аргентины на родине встретили военным оркестром.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше