Сборная Испании заплатит крупный налог с призовых за победу на ЧМ-2026

Игрокам национальной команды Испании предстоит выплатить налог в размере примерно 30% от призовых за триумф на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что традиционно ФИФА согласовывает с государствами-организаторами налоговые льготы для национальных ассоциаций. Тем не менее, финансовые органы США классифицировали испанских спортсменов не как единую команду, а как индивидуальных налогоплательщиков, получивших доход на территории Соединенных Штатов.
Таким образом, общая сумма обязательных отчислений была оценена американцами в 15 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что футбольную сборную Аргентины на родине встретили военным оркестром.