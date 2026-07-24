Сборная Испании заплатит крупный налог с призовых за победу на ЧМ-2026

Отмечается, что традиционно ФИФА согласовывает с государствами-организаторами налоговые льготы для национальных ассоциаций. Тем не менее, финансовые органы США классифицировали испанских спортсменов не как единую команду, а как индивидуальных налогоплательщиков, получивших доход на территории Соединенных Штатов.