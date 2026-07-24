Футболист «Балтики» Оффор поделился эмоциями от рекордного гола

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Нападающий калининградской «Балтики» Чинонсо Оффор считает свой гол, ставший самым быстрым в матчах открытия сезона чемпионата России по футболу, уникальным достижением, но он больше сфокусирован на командных результатах. Об этом он рассказал ТАСС.
Оффор забил на 35-й секунде матча первого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА (1:2).
«Гол был самым быстрым? Это здорово — установить такой рекорд. Уникальное достижение. Конечно, индивидуальные показатели тоже важны, но мы хотели выиграть, но не смогли этого сделать, нам нужно упорнее работать. Сейчас мы уже сфокусированы на следующей игре», — сказал Оффор.
До этого самый быстрый гол в матче открытия сезона был забит в игре между московским «Динамо» и нижегородской «Волгой» в сезоне-2013/14. На 67-й секунде отличился футболист нижегородцев Александр Шуленин.