В СНТ «Колосок» хозяин участка попытался отпугнуть энергетиков муляжом гранаты

По словам садоводов, «лимонку» закрепил хозяин участка на улице Озёрной, чтобы отпугнуть энергетиков, приехавших проверять счётчики. Местные предполагают, что мужчина не хотел подпускать специалистов к прибору учёта, поскольку «ведёт там предпринимательскую деятельность и отказывался заключать прямой договор по коммерческому тарифу».