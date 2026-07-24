В СНТ «Колосок» хозяин участка попытался отпугнуть энергетиков муляжом гранаты

В калининградском СНТ «Колосок» на электрощитке возле одного из домов обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом жители товарищества рассказали «Клопс» в пятницу, 24 июля.
По словам садоводов, «лимонку» закрепил хозяин участка на улице Озёрной, чтобы отпугнуть энергетиков, приехавших проверять счётчики. Местные предполагают, что мужчина не хотел подпускать специалистов к прибору учёта, поскольку «ведёт там предпринимательскую деятельность и отказывался заключать прямой договор по коммерческому тарифу».
На место вызвали полицию. В пресс-службе регионального УМВД «Клопс» сообщили, что обнаруженный предмет оказался муляжом гранаты. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
В Петербурге мужчина устроил переполох в магазине, показав муляж гранаты. Полицейским он объяснил, что просто хотел выпить водки и поесть пельменей.