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В СНТ «Колосок» хозяин участка попытался отпугнуть энергетиков муляжом гранаты

Местные жители связывают произошедшее со спором из-за тарифа.

Источник: Клопс.ru

В калининградском СНТ «Колосок» на электрощитке возле одного из домов обнаружили предмет, похожий на гранату. Об этом жители товарищества рассказали «Клопс» в пятницу, 24 июля.

По словам садоводов, «лимонку» закрепил хозяин участка на улице Озёрной, чтобы отпугнуть энергетиков, приехавших проверять счётчики. Местные предполагают, что мужчина не хотел подпускать специалистов к прибору учёта, поскольку «ведёт там предпринимательскую деятельность и отказывался заключать прямой договор по коммерческому тарифу».

На место вызвали полицию. В пресс-службе регионального УМВД «Клопс» сообщили, что обнаруженный предмет оказался муляжом гранаты. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Петербурге мужчина устроил переполох в магазине, показав муляж гранаты. Полицейским он объяснил, что просто хотел выпить водки и поесть пельменей.