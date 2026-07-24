Этническая зачистка: Польша поставила рекорд по депортациям мигрантов

По данным польских изданий, число депортаций за январь-июнь выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении с 2022‑м динамика ещё более выраженная: тогда за весь год выдворили примерно вдвое меньше людей, чем за первые шесть месяцев текущего года.