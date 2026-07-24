Этническая зачистка: Польша поставила рекорд по депортациям мигрантов

Польша установила рекорд по числу депортаций мигрантов в первом полугодии 2026 года, информируют местные СМИ. За шесть месяцев из страны выдворили 5640 иностранцев — это заметно больше, чем в предыдущие годы. Рост фиксируют на фоне усиления контроля за пребыванием мигрантов.
По данным польских изданий, число депортаций за январь-июнь выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сравнении с 2022‑м динамика ещё более выраженная: тогда за весь год выдворили примерно вдвое меньше людей, чем за первые шесть месяцев текущего года.
Пиковые показатели пришлись на март и апрель — более 1150 и 1130 депортированных соответственно.
Процедуры выдворения в Польше выполняет пограничная служба совместно с Министерством внутренних дел и администрации. Основаниями для депортации чаще всего становятся незаконное пребывание, нарушения законодательства или риски для национальной безопасности.
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