Новости Калининграда: «крыша» притона, янтарное кино и перспективы «трамвайного дела»

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда», перебравшись в Светлогорск, продолжила обзор самых дорогих домов, которые сдаются в посуточную аренду в области. За 30−50 тысяч рублей в сутки можно поселиться в «лесном шале», «вспомнить, как поют птицы» и найти «идеальное место для удалённой работы». А «неудобства от капризов балтийской погоды и прохладного моря» — местами за отдельную плату — сгладят бассейны и бани. Подробности — в нашем обзоре.