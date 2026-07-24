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Чернышенко отметил успехи Курской области в образовании и молодежной политике

Вице-премьер также поблагодарил губернатора региона Александра Хинштейна за эффективную работу в непростых условиях.

КУРСК, 24 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Курской области в образовании, науке, молодежной политике, спорте и туризме, а также поблагодарил за эффективную работу в непростых условиях губернатора региона Александра Хинштейна. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера.

«Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. На ней обсудили развитие в регионе образования, науки, молодежной политики, спорта и туризма. Дмитрий Чернышенко поблагодарил Александра Хинштейна за эффективную работу в непростых условиях во всех сферах, включая образование», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Курскую область Чернышенко посетил Юго-Западный государственный университет, Областной дворец молодежи и Региональный центр нанотехнологий, который помогает вовлекать молодежь в науку. Он отметил, что в регионе за последние годы создано около 8 тыс. новых мест в школах и детских садах, капитально отремонтированы порядка 70 объектов образования.

«Сейчас в вузы и колледжи региона подано более 30 тыс. заявлений. Большинство из них — на востребованные медицинские, педагогические и инженерно-технические специальности. В соответствии с поручением президента в регионе создаются все условия для реализации возможностей и талантов нашей молодежи. Вы уже 4 раза побеждали в конкурсе “Регион для молодых”. Это позволяет и дальше совершенствовать молодежную инфраструктуру», отметил вице-премьер.

Также было отмечено, что в регионе активно развивается волонтерское движение, в него вовлечено более 110 тыс. человек. Более 65% граждан вовлечены в регулярные спортивные занятия. По нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в рамках Единой субсидии регион получает федеральную поддержку на развитие туристической инфраструктуры. Выделенные средства идут на обустройство пляжей, приобретение нового туристского оборудования и организацию событийных мероприятий.

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