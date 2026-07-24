Чернышенко отметил успехи Курской области в образовании и молодежной политике

«Сейчас в вузы и колледжи региона подано более 30 тыс. заявлений. Большинство из них — на востребованные медицинские, педагогические и инженерно-технические специальности. В соответствии с поручением президента в регионе создаются все условия для реализации возможностей и талантов нашей молодежи. Вы уже 4 раза побеждали в конкурсе “Регион для молодых”. Это позволяет и дальше совершенствовать молодежную инфраструктуру», отметил вице-премьер.