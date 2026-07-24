Трамп рассказал, когда в Венесуэле могут пройти выборы

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Венесуэла пока не готова к проведению демократических выборов. По его словам, для этого стране требуется время и восстановление, а Соединенные Штаты намерены находиться в центре этого процесса.
«Что касается выборов в Венесуэле, страна к ним пока не вполне готова. Тем не менее, был достигнут значительный прогресс… Они пока не готовы к выборам, но со временем будут готовы, и мы будем находиться в самом центре этого процесса», — заявил Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете.
Ранее президент США заявил о значительной финансовой выгоде от венесуэльской нефти, которая уже в десятки раз окупила затраты на проведенную военную операцию. Он отметил, что крупнейшие нефтяные компании уже заходят в страну, а народ и руководство Венесуэлы были «просто великолепны» в совместной работе.
В январе США провели военную операцию против Венесуэлы, в ходе которой по Каракасу были нанесены мощные удары. Тогда президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими военными и вывезены из страны.