Трамп рассказал, когда в Венесуэле могут пройти выборы

«Что касается выборов в Венесуэле, страна к ним пока не вполне готова. Тем не менее, был достигнут значительный прогресс… Они пока не готовы к выборам, но со временем будут готовы, и мы будем находиться в самом центре этого процесса», — заявил Трамп во время пресс-конференции в Овальном кабинете.