Зеленский вновь назвал перемирие с Россией лучшей альтернативой

Британия, Франция и Германия выступают за диалог с Россией по украинскому урегулированию, в котором должны участвовать и европейцы. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров государств «евротройки», которое было обнародовано 7 июня по итогам переговоров в Лондоне.