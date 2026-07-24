Зеленский вновь назвал перемирие с Россией лучшей альтернативой

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что перемирие между Москвой и Киевом станет лучшей альтернативой. Об этом он сказал в пятницу, 24 июля, интервью американскому блогеру Лоре Лумер. Запись интервью опубликована на странице блогера в соцсети X.
— Перемирие — лучшая альтернатива, — заявил Зеленский.
По его словам, конфликт лучше прекратить уже завтра, чем позволить ему длиться еще 15−20 лет, приводя к гибели лучших.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ готова возобновить переговоры с украинской стороной в любое время в той точке, на которой они остановились.
Британия, Франция и Германия выступают за диалог с Россией по украинскому урегулированию, в котором должны участвовать и европейцы. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров государств «евротройки», которое было обнародовано 7 июня по итогам переговоров в Лондоне.
Украинский лидер Владимир Зеленский 4 июня опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта. Что содержится в письме и какие мотивы преследует Зеленский — в материале «Вечерней Москвы».