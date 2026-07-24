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Регламент экзаменов на получение водительских прав изменится: подробности

МВД России хочет изменить регламент экзаменов на водительские права.

Источник: Комсомольская правда

МВД предложило обновить административный регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. Об этом свидетельствует проект приказа ведомства.

Документ предусматривает отказ от обязательного предоставления бумажной медсправки и закрепляет новое основание для прекращения экзамена — использование кандидатом средств связи, электронных устройств, фото-, аудио- и видеотехники, а также справочных материалов.

Часть изменений должна вступить в силу с 1 марта 2027 года. К этому времени медицинские заключения будут оформляться только в электронном виде и передаваться между Минздравом и МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 мая 2027 года в России будет расширен перечень оснований, по которым водителя можно лишить удостоверения и аннулировать его. Прежде всего речь идет о медицинских показаниях и отказе от прохождения медосвидетельствования.