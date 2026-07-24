Регламент экзаменов на получение водительских прав изменится: подробности

МВД предложило обновить административный регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. Об этом свидетельствует проект приказа ведомства.
Документ предусматривает отказ от обязательного предоставления бумажной медсправки и закрепляет новое основание для прекращения экзамена — использование кандидатом средств связи, электронных устройств, фото-, аудио- и видеотехники, а также справочных материалов.
Часть изменений должна вступить в силу с 1 марта 2027 года. К этому времени медицинские заключения будут оформляться только в электронном виде и передаваться между Минздравом и МВД через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 мая 2027 года в России будет расширен перечень оснований, по которым водителя можно лишить удостоверения и аннулировать его. Прежде всего речь идет о медицинских показаниях и отказе от прохождения медосвидетельствования.