Жена актера Лопарева назвала причину его смерти

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Советский и российский актер театра и кино Юрий Лопарев, известный по ролям в сериалах «Ликвидация», «След» и «Глухарь», умер после борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом ТАСС сообщила его жена Ирина Фролова.
«У него было онкологическое заболевание», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о причине смерти актера.
Ранее Фролова сообщила ТАСС, что Лопарев скончался 22 июля на 74-м году жизни.
Лопарев родился 20 сентября 1952 года во Львовской области, вскоре переехал с семьей в Одессу. Свою первую роль сыграл в шесть лет — в фильме «Жажда» исполнил роль мальчика, приносившего воду больному дедушке. В 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За карьеру актер снялся более чем в 200 проектах, среди которых сериалы «Ликвидация», «След», «Глухарь», «Склифосовский», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Физрук» и другие.
Работал в театрах Белоруссии, Молдавии, Украины, в том числе служил в Одесском театре кукол. С 2006 года жил и работал в Москве.