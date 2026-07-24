Жена актера Лопарева назвала причину его смерти

Лопарев родился 20 сентября 1952 года во Львовской области, вскоре переехал с семьей в Одессу. Свою первую роль сыграл в шесть лет — в фильме «Жажда» исполнил роль мальчика, приносившего воду больному дедушке. В 1990 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За карьеру актер снялся более чем в 200 проектах, среди которых сериалы «Ликвидация», «След», «Глухарь», «Склифосовский», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Физрук» и другие.