Бензин выходит из очереди

После недель дефицита и очередей на АЗС ситуация с топливом в Черноземье начала стабилизироваться. Но восстановление идет неравномерно. В Воронежской области бензин АИ-92 есть на 64% заправок, а участники рынка отмечают снижение ажиотажного спроса. Однако ограничения почти нигде не снимают: орловские власти отменили схему «чет-нечет», тогда как в Липецкой, Курской и Тамбовской областях она сохраняется. В Курской области продолжают работать лишь 83 из 142 АЗС, а в Белгородской области перебои с топливом отразились на движении автобусов. Как выяснил «Ъ-Черноземье», сейчас в регионах АЗС восполняют дефицит за счет появившегося на бирже белорусского топлива, оно обходится дороже российского. Аналитики считают, что наиболее острая фаза кризиса пройдена, но о полном восстановлении рынка говорить пока рано.
В Воронежской области, где топливный кризис в последние недели сопровождался очередями на АЗС, власти на завершающейся третьей неделе июля впервые сообщили о заметном снижении «ажиотажного спроса». По данным облправительства, «средняя длина очередей сокращается», а «отдельные сети» начали постепенно увеличивать лимиты отпуска топлива. По наблюдениям «Ъ-Черноземье», Teboil поднял лимит на заправке в Воронеже с 30 до 40 л, а «Лукойл» увеличил лимит на трассовых АЗС в Воронежской области с 30 до 50 л. Ограничения на продажу топлива в канистры сохраняются и даже ужесточаются: если раньше «Татефть» лила в в Воронеже до 20 л в канистры, то сейчас на этих АЗС в тару не продают в принципе, убедился «Ъ-Черноземье».
По состоянию на 20 июля бензин АИ-92 присутствовал почти на 64% автозаправочных станций региона, сообщили в облправительстве, АИ-95 — более чем на 54%, дизельное топливо — на 76%.
Ситуация с очередями в Воронеже рыночно отрегулировала себя сама. Топливо к концу недели появилось почти везде, но на АЗС федеральных сетей, где цены почти не поднимали с начала кризиса, водители продолжают ждать по 20−30 минут даже ночью, убедился «Ъ-Черноземье». На местных заправках, где ценник едва ли не вдвое выше — очередей нет.
К примеру, «Татнефть» по состоянию на 24 июля продавала в Воронеже 95-й бензин за 70,79 ₽, а «Воронежская топливная компания» (ВТК) — по 118 ₽ На АЗС первой компании сохранялись очереди на несколько десятков (но уже не сотен) автомобилей, на заправках второй в то же время и в том же районе города очередей не было вообще.
Как сказал «Ъ-Черноземье» участник местного топливного рынка, попросивший не называть его имени, по его мнению, положительная динамика связана не с нормализацией российских поставок, а с появлением белорусского топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Его начали активно закупать независимые сети, в том числе воронежские.
На отдельных независимых АЗС доля бензина из Беларуси уже достигает 90%.
Однако такой ресурс обходится значительно дороже российского, поэтому независимые операторы заявляют, что не могут снижать розничные цены. По словам собеседника «Ъ-Черноземье», оплаченные биржевые поставки российских нефтепродуктов задерживаются на несколько месяцев, поэтому сети живут «от поставки до поставки».
Участник рынка связывает уменьшение очередей с тем, что «автомобилисты перестали создавать запасы бензина и сократили число необязательных поездок». Спрос в Воронеже, по его оценке, приблизился к обычному уровню. Начала улучшаться, как продолжает собеседник «Ъ-Черноземье», и ситуация с дизельным топливом: вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) возобновили поставки части объемов сельхозпроизводителям, а стоимость дизеля на региональном рынке снизилась по сравнению с пиковыми значениями начала июля.
Первым регионом Черноземья, отменившим одну из экстренных антикризисных мер, стала Орловская область. Введенная в начале июля там схема продажи топлива в зависимости от четной или нечетной первой цифры госномера автомобиля была досрочно отменена 16 июля.
При этом остальные ограничения сохранились. На городских АЗС в Орле действует лимит в 30 л бензина на автомобиль, на трассовых — до 50 л. Продолжается и запрет на отпуск топлива в тару.
В этот же день противоположное решение приняли власти Тамбовской области. По итогам голосования на «Госуслугах, в котором, по словам главы региона Евгения Первышова, участвовали “около 8 тыс. человек”, 80% респондентов поддержали введение на Тамбовщине схемы “чет-нечет”.
Еще свыше 71% участников выступили за минимальный объем заправки в 20 л, однако региональный оперативный штаб не стал вводить такую норму. Максимальный лимит в 30 л на автомобиль и запрет на отпуск топлива в тару сохранились.
Липецкая область менять действующий режим с «чет-нечет» не спешит. Ограничения, введенные 11 июля, сохранятся как минимум до 1 августа. В регионе разрешен отпуск топлива в канистры, однако лимит в 30 л на автомобиль продолжает действовать.
Наиболее напряженной ситуация остается в приграничных регионах. В Курской области, по данным региональных властей, из 142 автозаправочных станций работают 83, или около 58%. Еще 59 АЗС закрыты, преимущественно из-за отсутствия топлива. Большинство из них принадлежит независимым операторам. В ответ на ситуацию, региональный оперштаб обязал федеральные сети убрать лимиты или повысить их до 50 л на автомобиль, сообщал губернатор Александр Хинштейн.
Сети прислушались к указанию курского оперштаба. По данным портала gdebenz. ru, собирающего данные от водителей о наличии топлива, в Курске на АЗС «Лукойл» действует лимит 50 л, по АЗС «Роснефть» лимита нет. Отпуск топлива в канистры в Курской области запрещен в большей части муниципалитетов, за исключением приграничных.
В Белгородской области последствия дефицита затронули работу общественного транспорта в приграничье. Из-за перебоев с поставками на АЗС власти Валуйского округа предупредили жителей о возможных изменениях в расписании автобусных маршрутов, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Глава Валуйского округа Алексей Дыбов также рассказал, что заправки в приграничье стали чаще подвергаться атакам украинских БПЛА. На территории всего округа с населением 60 тыс. человек работает лишь одна АЗС «Газпрома», а с руководством «Роснефти» обсуждается запуск ранее поврежденной беспилотником заправки. Ограничения на отпуск топлива в тару на Белгородчине сохраняются, за исключением приграничных муниципалитетов.
Гендиректор воронежского филиала «Роснефти» (АО «Воронежнефтепродукт», обслуживает также Липецкую, Тамбовскую области) Игорь Перелыгин отказался от комментариев «Ъ-Черноземье», в пресс-службе «Лукойл» не ответили на запрос о комментарии, в пресс-службе «Татнефти» пообещали ответить позднее.
Экс-президент Воронежской топливной ассоциации Сергей Шишлаков в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что многие нефтеперерабатывающие заводы летом останавливаются на капитальный или текущий ремонт. По его словам, сейчас предприятия ремонтируют быстрее, а сокращение поставок топлива за границу помогает сгладить ситуацию:
«Но не надо забывать, что Воронежская область расположена вдоль федеральной трассы М-4 “Дон”, которая просто выкачивает горючее из региона».
«Даже если раньше нам хватало топлива для обеспечения населения, трасса очень сильно его “вымывает”, особенно в период отпусков. Что будет дальше? Одному Богу известно. Думаю, ситуация будет улучшаться», — отметил господин Шишлаков. По его словам, ажиотажный спрос, который способствовал появлению очередей, уже снизился.
«Хочется пожелать местным властям активнее помогать. Сейчас идет уборочная кампания, нужно регулярно сигнализировать о проблемах федеральному центру, чтобы региону выделяли горючее. “Роснефть” и другие местные ВИНК не поставляют топливо независимым заправщикам — они обеспечивают только собственные сети. Независимые операторы покупают топливо на бирже, но доступных объемов там практически нет. Принадлежащих крупным компаниям АЗС недостаточно для нашего региона. Значительная часть заправок в городе принадлежит частным владельцам. Если оставить топливо только крупным сетям, его все равно не хватит. Поэтому власти должны способствовать тому, чтобы крупные компании делились топливом с другими продавцами», — считает эксперт.
Как сообщили «Ъ-Черноземье» аналитики отраслевого портала Neftegaz.ru, наиболее острая фаза топливного кризиса осталась позади. По их мнению, стабилизировать ситуацию помогли временное ограничение экспорта нефтепродуктов, дополнительные поставки топлива из Беларуси, рост объемов переработки и перенос сроков ремонта ряда нефтеперерабатывающих заводов. Это позволило увеличить предложение на внутреннем рынке. По мнению аналитиков, продажа топлива по принципу «чет-нечет» позволяет лишь сгладить пиковый спрос и избежать массовой скупки бензина. Сам дефицит такая мера не устраняет, поскольку объем предложения топлива на рынке не увеличивается. «Скорость выхода из кризиса определяется не ограничениями на АЗС, а восстановлением поставок и возможностями логистики», — резюмировали представители отраслевого портала.
Директор по внешним коммуникациям профильной компании NEFT Research Дмитрий Прокофьев считает, что выходу из кризиса поспособствовали не только выход на биржу импортного топлива, но и иные адресные административные ограничения местных властей — лимиты в бак и запрет на тару.
«Некоторое улучшение на фоне сохраняющихся очагов напряженности, — охарактеризовал ситуацию на топливном рынке Черноземья господин Прокофьев.— Можно ли сказать, что пик пройден? Судя по доступным данным, острая фаза в большинстве регионов действительно осталась позади, но восстановление идет неравномерно, а говорить о полной нормализации пока рано».