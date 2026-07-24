Бензин выходит из очереди

После недель дефицита и очередей на АЗС ситуация с топливом в Черноземье начала стабилизироваться. Но восстановление идет неравномерно. В Воронежской области бензин АИ-92 есть на 64% заправок, а участники рынка отмечают снижение ажиотажного спроса. Однако ограничения почти нигде не снимают: орловские власти отменили схему «чет-нечет», тогда как в Липецкой, Курской и Тамбовской областях она сохраняется. В Курской области продолжают работать лишь 83 из 142 АЗС, а в Белгородской области перебои с топливом отразились на движении автобусов. Как выяснил «Ъ-Черноземье», сейчас в регионах АЗС восполняют дефицит за счет появившегося на бирже белорусского топлива, оно обходится дороже российского. Аналитики считают, что наиболее острая фаза кризиса пройдена, но о полном восстановлении рынка говорить пока рано.