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Портовый город Ходейда в Йемене подвергся серии авиаударов

В Ходейде прогремели мощные взрывы после авиаударов.

Источник: Комсомольская правда

Портовый город Ходейда на западе Йемена подвергся серии мощных авиаударов. Об этом 24 июля сообщил портал Al-Yemen.

По информации издания, в городе произошло несколько сильных взрывов. Данные о погибших, пострадавших и масштабах разрушений пока не поступали. Также не уточняется, кто нанес удары.

Ранее в Оманском заливе американские военные атаковали танкер, заподозрив его в транспортировке иранского газа. ВС США нанесли ракетные удары по судну. В результате атаки погибли два члена экипажа.

Как писал KP.RU, вооруженные силы Ирана беспилотниками атаковали военный лагерь США в Кувейте. Целью Тегерана стали американские склады боеприпасов. Атака также пришлась по объектам материально-технического обеспечения командного центра сухопутных войск США.

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