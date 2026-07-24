Портовый город Ходейда в Йемене подвергся серии авиаударов

Портовый город Ходейда на западе Йемена подвергся серии мощных авиаударов. Об этом 24 июля сообщил портал Al-Yemen.
По информации издания, в городе произошло несколько сильных взрывов. Данные о погибших, пострадавших и масштабах разрушений пока не поступали. Также не уточняется, кто нанес удары.
Ранее в Оманском заливе американские военные атаковали танкер, заподозрив его в транспортировке иранского газа. ВС США нанесли ракетные удары по судну. В результате атаки погибли два члена экипажа.
Как писал KP.RU, вооруженные силы Ирана беспилотниками атаковали военный лагерь США в Кувейте. Целью Тегерана стали американские склады боеприпасов. Атака также пришлась по объектам материально-технического обеспечения командного центра сухопутных войск США.