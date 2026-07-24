Опубликован прогноз погоды в Нижегородской области на выходные 25−26 июля

В Нижегородской области на выходных, 25−26 июля, ожидается дождливая, но тёплая погода. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Погоды».
В субботу, 25 июля, утром прогнозируется переменная облачность, а днём и вечером — дожди. Температура воздуха в дневные часы достигнет примерно +26 °C, к ночи столбик термометра опустится до +18 °C. При этом утром синоптики предупреждают об усилении ветра — порывы могут достигать 16 м/с.
В воскресенье, 26 июля, осадки не прекратятся: дождь начнётся утром и сохранится вечером и ночью, днём будет пасмурно. Воздух прогреется до +24 °C, вечером температура снизится до +22 °C, а порывы ветра могут составить до 15 м/с.
Жителям и гостям региона стоит учитывать вероятность осадков и брать с собой зонт, а из‑за сильного ветра — проявлять осторожность вблизи деревьев и рекламных конструкций. Стоит иметь в виду, что прогноз может корректироваться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями в метеосервисах.
Ранее из-за урагана в Нижнем Новгороде встали трамваи № 2 и отключились светофоры.