Опубликован прогноз погоды в Нижегородской области на выходные 25−26 июля

Жителям и гостям региона стоит учитывать вероятность осадков и брать с собой зонт, а из‑за сильного ветра — проявлять осторожность вблизи деревьев и рекламных конструкций. Стоит иметь в виду, что прогноз может корректироваться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями в метеосервисах.