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Талалаев назвал «выстрелом в голову» для «Балтики» возможную продажу Бориско

По мнению главного тренера калининградской команды, уход голкипера может привести к борьбе за выживание.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возможная продажа вратаря Максима Бориско в московский ЦСКА станет для калининградской «Балтики» «выстрелом в голову» и приведет к борьбе за выживание в Альфа-банк — Российской премьер-лиге. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Бориско близок к переходу в ЦСКА.

«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, мне кажется, это выстрел в голову, борьба за выживание. Мое кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. То есть, если ты кого-то продаешь, ты должен компенсировать это по качеству, а не количеству. Мое видение — четверо одного не заменят», — сказал Талалаев.

Бориско 26 лет, он выступает за «Балтику» с 2019 года. В прошлом сезоне вратарь был основным в команде, он провел 14 матчей «на ноль» из 23.