Талалаев назвал «выстрелом в голову» для «Балтики» возможную продажу Бориско

«Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, мне кажется, это выстрел в голову, борьба за выживание. Мое кредо — не менять больше двух футболистов в одной линии. То есть, если ты кого-то продаешь, ты должен компенсировать это по качеству, а не количеству. Мое видение — четверо одного не заменят», — сказал Талалаев.