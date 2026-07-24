Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина смерти актера Юрия Лопарёва из сериала «След»

Актер из «Ликвидации» и «Следа» Юрий Лопарёв умер из-за онкологии.

Источник: Комсомольская правда

Умер актер театра и кино Юрий Лопарев, известный зрителям по сериалам «Ликвидация», «След» и «Глухарь». Артисту было 73 года. О смерти Лопарева ТАСС сообщила его супруга Ирина Фролова.

Причиной смерти Лопарева стало онкологическое заболевание.

По словам жены актера, он скончался 22-го числа. Фролова уточнила, что прощание уже состоялось, но подробностей о времени и месте она не раскрыла.

Дебют артиста в кино состоялся в шестилетнем возрасте — в фильме «Жажда» он сыграл мальчика, который носил воду больному дедушке. В 1990 году артист окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За время творческой карьеры он принял участие в более чем 200 проектах, включая такие известные сериалы, как «Ликвидация», «След», «Глухарь», «Склифосовский», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Физрук» и многие другие.

Ранее 21 июля ушел из жизни актер из сериала «Тайны следствия» Дмитрий Поднозов, ему было 64 года.