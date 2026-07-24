Стала известна причина смерти актера Юрия Лопарёва из сериала «След»

Умер актер театра и кино Юрий Лопарев, известный зрителям по сериалам «Ликвидация», «След» и «Глухарь». Артисту было 73 года. О смерти Лопарева ТАСС сообщила его супруга Ирина Фролова.
Причиной смерти Лопарева стало онкологическое заболевание.
По словам жены актера, он скончался 22-го числа. Фролова уточнила, что прощание уже состоялось, но подробностей о времени и месте она не раскрыла.
Дебют артиста в кино состоялся в шестилетнем возрасте — в фильме «Жажда» он сыграл мальчика, который носил воду больному дедушке. В 1990 году артист окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За время творческой карьеры он принял участие в более чем 200 проектах, включая такие известные сериалы, как «Ликвидация», «След», «Глухарь», «Склифосовский», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Физрук» и многие другие.
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