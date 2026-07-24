Ученые выяснили причину коллапса цивилизаций Бронзового века

Шведские климатологи пришли к заключению, что так называемая катастрофа Бронзового века, период массового коллапса цивилизаций античности в XII веке до нашей эры, была вызвана изменениями орбитальных параметров Земли, которые привели к засушливости на территории Леванта и Балкан. Пресс-служба Стокгольмского университета распространила информацию об этом открытии.
Как отметила исследовательница Кэтрин Пауэр, результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что на протяжении нескольких тысяч лет ближневосточный регион постепенно становился все более засушливым из-за незначительных, но постоянных изменений орбиты Земли. Эти изменения привели к экстремальным засухам, ставшим причиной кризиса Бронзового века.
Учёные уже долгое время стремятся понять причины внезапного краха крито-микенской цивилизации и Хеттского царства, а также существенно ослабившие Египет, Ассирию, Вавилон и Финикию. Это побудило шведских ученых провести комплексное исследование изменений климата Восточного Средиземноморья за период с VI тысячелетия до нашей эры до современной эпохи. Для этого была разработана компьютерная модель Земли, учитывающая известные данные о климате Европы 8 тысяч лет назад.
Проведенные расчёты показали, что катастрофа Бронзового века была вызвана не одним, а несколькими климатическими факторами. Эти изменения приводили к уменьшению количества тепла, поступающего в северное полушарие планеты в летний период, что снижало прогрев океанов и ослабляло тропические муссоны. Они также сопровождались смещением воздушных масс к северу, что дополнительно снижало количество осадков на Ближнем Востоке.
В результате этого сформировались условия для продолжительных и интенсивных засух на протяжении всего XII века до нашей эры, что привело к краху цивилизаций Бронзового века и спровоцировало миграцию «народов моря» на территорию древних государств.