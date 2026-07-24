Ученые выяснили причину коллапса цивилизаций Бронзового века

Учёные уже долгое время стремятся понять причины внезапного краха крито-микенской цивилизации и Хеттского царства, а также существенно ослабившие Египет, Ассирию, Вавилон и Финикию. Это побудило шведских ученых провести комплексное исследование изменений климата Восточного Средиземноморья за период с VI тысячелетия до нашей эры до современной эпохи. Для этого была разработана компьютерная модель Земли, учитывающая известные данные о климате Европы 8 тысяч лет назад.