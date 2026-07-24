Прокурора МУС, по запросу которого выдали ордер на арест Владимира Путина, уволили

Страны — участницы Международного уголовного суда поддержали отстранение Карима Хана, добившегося ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, пишет Reuters и Associated Press в пятницу, 24 июля.
По данным СМИ, за увольнение проголосовали 82 из 125 государств. Причиной решения стали обвинения в сексуализированном насилии, которые выдвинула одна из сотрудниц МУС. Сам прокурор их отвергает. Все выданные Ханом ордера остаются в силе — отменить их могут только судьи.
В марте 2023-го МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой. Причиной указывалась предполагаемая ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей. СК РФ собирался объявить в розыск судей, принявших такое решение.