Прокурора МУС, по запросу которого выдали ордер на арест Владимира Путина, уволили

По данным СМИ, за увольнение проголосовали 82 из 125 государств. Причиной решения стали обвинения в сексуализированном насилии, которые выдвинула одна из сотрудниц МУС. Сам прокурор их отвергает. Все выданные Ханом ордера остаются в силе — отменить их могут только судьи.