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Прокурора МУС Хана отстранили после обвинений в домогательствах: «Серьезное нарушение»

Ассамблея МУС отстранила прокурора Хана от должности за нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Ассамблея государств — участников Римского статута на специальной сессии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приняла решение отстранить от должности прокурора Международного уголовного суда Карима Хана.

По словам председателя спецсессии Пайви Кокуранта, 82 из 125 стран-участниц поддержали снятие прокурора с поста.

«Прокурор Карим Хан совершил серьезный проступок и серьезное нарушение своих обязанностей и что он отстраняется от должности прокурора», — сказала Кокуранта.

Дисциплинарное производство в отношении Хана было инициировано после обвинений в сексуальных домогательствах. В июне Бюро Ассамблеи передало материалы дела в надзорный орган и созвало специальную сессию для рассмотрения вопроса об отстранении прокурора.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что деятельность МУС должна быть прекращена. Так политик отреагировал на отстранение Хана. Глава РФПИ считает, что снятия с должности недостаточо.

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