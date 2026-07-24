Paramount согласилась отложить слияние с Warner Bros. почти на год

Если это слияние все же произойдет, то под единое руководство перейдут две крупные киностудии, сервисы HBO Max и Paramount+, а также телевизионные сети, включая CBS и CNN. Слияния активно добивался глава Paramount Дэвид Эллисон, сын основателя Oracle. В прошлом году во время агрессивного аукциона он перебил подобное предложение Netflix, которой в итоге пришлось отказаться от сделки.