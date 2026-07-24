Женщина в Колумбии скончалась во время липосакции и увеличения груди

В Колумбии 31-летняя Сара Милена Эчеверрия Альсендра скончалась во время пластической операции спустя несколько часов после поступления в операционную. Семья потратила на процедуру более 20 тысяч долларов — все свои сбережения. Об этом в пятницу, 24 июля, пишет Need to Know.
По словам мужа Карлоса, женщина была полностью здорова, прошла все необходимые обследования и годами готовилась к операции. За пять месяцев до процедуры она сбросила более 30 килограммов по требованию хирургов, занималась с диетологом, придерживалась строгой программы питания и тренировок, а затем прошла комплексное обследование и получила допуск.
В день операции супруги прибыли в клинику Барранкильи рано утром. Операция должна была длиться около семи часов, но уже через два часа мужу сообщили о смерти жены. Врачи не смогли дать четкого объяснения случившемуся. Семья утверждает, что сначала им сказали, что операция еще не началась, когда произошла остановка сердца, однако тело свидетельствовало о том, что вмешательство все же было выполнено.
Прокуратура Колумбии начала расследование, чтобы выяснить, была ли смерть следствием осложнения или врачебной ошибки. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, говорится в материале.
Ранее мать четырех детей из Канады Джессика Шаньон Гайо отправилась ради операции по подтяжке груди и живота в турецкий город Анталью. После процедуры она почувствовала себя плохо, и врачам не удалось ее спасти.