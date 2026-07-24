Талалаев считает, что «Балтике» не хватает усиления состава

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Калининградскому футбольному клубу «Балтика» не хватает усиления состава, чтобы улучшать игру по ходу матчей. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Андрей Талалаев.
«Балтика» в первом матче нового сезона Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде уступила московскому ЦСКА со счетом 1:2.
«Давайте поздравим всех с началом чемпионата. Мое мнение, что мы сыграли близко к тому, что мы можем показывать. Все понимают: чтобы усилить игру, нужно качество. По работе на поле, если вы посмотрите, мы сегодня били по воротам чаще, в створ попадали чаще, но уровень мастерства моих футболистов такой, какой есть, сколько мы ни работаем, по мгновению волшебной палочки мы его не изменим», — сказал Талалаев.
«В мае был совет директоров, все знают, что “Балтика” по весенней части [прошлого чемпионата] заняла пятое место с конца, когда у нас отсутствовали Брайан Хиль, Максим Бориско, Александр Филин травмирован. Была поставлена задача приобрести игроков — в середину поля, нападающего и плюс замену лучшего центрального защитника [Кевина Андраде]. Но пока усиления у нас — Дмитрий Никитин и Владислав Поспелов, мы им сразу дали возможность проявить себя. Я не могу сказать, что сыграли намного хуже, чем ожидали. Но я не могу сказать, чем мы усилим свою игру на сегодняшний день. Но вот если только Чинонсо Оффор не попал бы во вне игры, может, сегодня бы вничью сыграли», — добавил тренер.
В прошлом сезоне «Балтика» заняла шестое место в таблице РПЛ.