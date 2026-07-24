Талалаев считает, что «Балтике» не хватает усиления состава

«В мае был совет директоров, все знают, что “Балтика” по весенней части [прошлого чемпионата] заняла пятое место с конца, когда у нас отсутствовали Брайан Хиль, Максим Бориско, Александр Филин травмирован. Была поставлена задача приобрести игроков — в середину поля, нападающего и плюс замену лучшего центрального защитника [Кевина Андраде]. Но пока усиления у нас — Дмитрий Никитин и Владислав Поспелов, мы им сразу дали возможность проявить себя. Я не могу сказать, что сыграли намного хуже, чем ожидали. Но я не могу сказать, чем мы усилим свою игру на сегодняшний день. Но вот если только Чинонсо Оффор не попал бы во вне игры, может, сегодня бы вничью сыграли», — добавил тренер.