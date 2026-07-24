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Правительство РФ хочет приватизировать липецкую кондитерскую фабрику Roshen

Национализированную фабрику Порошенко* решили приватизировать.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России включило в план приватизации на 2026−2028 годы липецкую кондитерскую фабрику, изъятую у украинской корпорации Roshen, основанной бывшим президентом Украины Петром Порошенко*.

Согласно распоряжению кабинета министров, приватизации подлежат 99,9% акций АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен” и доля в ООО “Рошен”.

Напомним, в феврале 2024 года суд по иску Генпрокуратуры обратил акции и доли двух липецких структур Roshen в доход государства. Позднее глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что судебные приставы завершили передачу активов в собственность России.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал запретить продажи на российских маркетплейсах конфет Roshen. По его словам, этими продажами занимаются сомнительные личности, и выручка от реализации конфет в России идет на финансирование ВСУ.

* — лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

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