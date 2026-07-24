МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. YouTube-каналы российских певцов Николая Баскова, Стаса Михайлова, Александра Розенбаума, а также певиц Лолиты Милявской, Ани Лорак, Ольги Бузовой и Анны Седаковой заблокировали на территории Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
«YouTube заблокировал на территории Украины каналы ряда подсанкционных СНБО российских и пророссийских артистов», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.
Владимир Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.