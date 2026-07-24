Календарь на 25 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Святой Христофор в католической традиции считается покровителем путешественников и мореплавателей, а в наши дни — также водителей и всех, кто отправляется в дорогу. Согласно легенде, отшельник по имени Офферо жил у реки и переводил путников через брод. Однажды к нему пришел маленький мальчик и попросил перенести его на другой берег. Офферо посадил ребенка на плечи и вошел в воду. Однако вес мальчика оказался невыносимым — казалось, он нес на себе весь мир. Мальчик оказался самим Христом, который сразу же крестил Офферо и дал ему имя Христофор, что означает «Несущий Христа». В 251 году Христофор был казнен по приказу римского императора.