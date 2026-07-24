Тридцать зайчат-русаков выпустили в нацпарке «Лосиный остров» в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тридцать зайцев-русаков выпустили в естественную среду обитания в национальном парке «Лосиный остров». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) Москвы.
«В московской части национального парка “Лосиный остров” мы выпустили 30 зайцев-русаков, которым около пяти месяцев. Зайчата прошли специальную школу: они боятся человека, приучены прятаться в валежнике, траве и ветках, знают, какую растительность можно есть. Место выпуска подбирали с учетом опыта прошлых подобных мероприятий: именно с этой поляны зайцы быстро уходят подальше от скопления людей», — сказала замруководителя ДПиООС Москвы Наталья Чухраева, слова которой приводит пресс-служба.
Она отметила, что летом 2025 года выпускали в естественную среду 30 зайцев-беляков. «Тем самым департамент природопользования продолжает планомерную работу по восстановлению популяции этих животных на зеленых территориях столицы», — пояснила Чухраева.
Как заверили в ведомстве, после выпуска в дикую природу контроль за зайцами не заканчивается. «Специалисты будут следить за их судьбой с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета. Ученые мониторят ситуацию в природе, получают данные о том, как животные смогли адаптироваться к среде обитания и появилось ли у них потомство. Во время последних зимних учетов в “Лосином острове” регулярно фиксировали свежие следы зайцев, что свидетельствует об устойчивости и стабильном развитии местной популяции», — добавили в департаменте.
Там подчеркнули, что зверьки не привязываются к человеку и способны самостоятельно добывать пищу. «Это мероприятие стало частью работы по восстановлению популяций редких видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы, которую проводит столичный ДПиООС совместно с учеными из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук», — резюмировали в ведомстве.
Московская часть национального парка «Лосиный остров» сохраняет богатое биоразнообразие, в том числе благодаря системной научной работе. В 2024 году в парке провели масштабное эколого-биологическое обследование, в котором приняли участие более 80 ученых из пяти научных институтов. Они выявили свыше полутора тысяч видов животных и растений. Более 200 из них редкие и охраняемые. Эксперты дали рекомендации и разработали программы по восстановлению этой уникальной экосистемы.