Тридцать зайчат-русаков выпустили в нацпарке «Лосиный остров» в Москве

Как заверили в ведомстве, после выпуска в дикую природу контроль за зайцами не заканчивается. «Специалисты будут следить за их судьбой с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета. Ученые мониторят ситуацию в природе, получают данные о том, как животные смогли адаптироваться к среде обитания и появилось ли у них потомство. Во время последних зимних учетов в “Лосином острове” регулярно фиксировали свежие следы зайцев, что свидетельствует об устойчивости и стабильном развитии местной популяции», — добавили в департаменте.