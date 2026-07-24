АПА: в Азербайджане больше суток горит заминированная местность

В Агдамском районе Азербайджана уже более суток не могут потушить пожар, возникший на заминированной территории. Об этом сообщает агентство АПА.
«Из-за того, что возгорание распространяется на заминированных участках, слышны взрывы, а наличие неразорвавшихся боеприпасов осложняет тушение», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, огонь зафиксировали еще 23 июня в Кенгерли. Спустя время пламя распространилось далеко за пределы села, затронув соседние территории в районе.
Как сообщается, огонь перекинулся на Баш Гервенд, Байрамлы, Шыхлар и Джавахирли. Уточняется, что пожар бушует на участках, где ранее проходила линия соприкосновения — эта местность сильно загрязнена взрывоопасными предметами со времен карабахского конфликта.
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