Что можно и нельзя делать в Проклов день 25 июля, который называют Плакальщик

Православная церковь 25 июля вспоминает святого Прокла. В народе отмечают Проклов день. Но есть еще одно название — Плакальщик. В указанный день утром была обильная роса.
Что нельзя делать 25 июля.
Под запретом тяжелый труд. Не рекомендуется как давать в долг, так и брать взаймы. Девушкам, которые не встретили свою вторую половинку, не следует купаться в открытых водоемах.
Что можно делать 25 июля.
По традиции, утром 25 июля собирали росу. Предки верили, что она обладает целебными свойствами. А еще было принято наблюдать за погодой, чтобы узнать, какой окажется осень.
Согласно приметам, солнечная погода обещает теплую осень. В том случае, если идет дождь, то погода в сентябре будет пасмурной.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.
Кстати, синоптики сказали, что ждать в Беларуси в последние выходные июля — дожди или жару.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, какая погода будет в Беларуси: «Это лучше, чем 43−45 градусов».