День ВМФ в 2026 году: дата, история, будет ли парад и как отметить

В 2026 году День ВМФ отметят 26 июля — в последнее воскресенье месяца. В этом году российскому Военно-морскому флоту исполняется 330 лет. В справке aif.ru рассказываем, будет ли в этом году парад и как отметят праздник в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Владивостоке и других городах России.
На какой день приходится празднование Дня ВМФ в 2026 году?
Дата торжества ВМФ ежегодно смещается: обычно ее привязывают к последнему воскресному дню июля, и в 2026 году это будет 26-е число. И хотя официального статуса нерабочего дня у праздника нет, он автоматически выпадает на выходной, поэтому большинство граждан отдыхают в этот день как обычно.
Как появился праздник ВМФ и почему его дата менялась?
Начало регулярному российскому флоту положил 1696 год — именно тогда Боярская дума, следуя воле императора Петра I, приняла решение построить морские суда. С этого момента ведется летоисчисление отечественных военно-морских сил, и в этом году им исполняется 330 лет. Первой значительной морской победой российского флота стало Гангутское сражение, состоявшееся 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года. Эта победа не только утвердила международное положение русского флота, но и открыла нам выход к Балтике.
Официальное закрепление праздника произошло в 1939 году — соответствующий указ подписал советский военачальник Климент Ворошилов, а идею приписывают адмиралу Николаю Кузнецову. Изначальной датой выбрали 24 июля, однако в 1980-м ее перенесли на последнее воскресенье летнего месяца, и с тех пор традиция остается неизменной.
Сегодня структура ВМФ России включает в себя пять объединений: Северный, Тихоокеанский, Черноморский и Балтийский флоты, а также Каспийскую флотилию. В зоне ответственности военных моряков — около 8,6 млн квадратных километров акватории, а протяженность российских берегов достигает примерно 61 тысячи километров.
Главным символом флота считается Андреевский флаг, который Петр I утвердил еще в 1699 году. Белое полотнище, пересеченное синей диагональной линией, давно стало одним из главных воинских символов страны. В день праздника неизменно проходят церемонии подъема этого флага на судах, торжественные построения экипажей, возложения венков и цветов к мемориалам, а также, когда позволяют обстоятельства, парады, концерты, фейерверки и дни открытых дверей в музеях флота.
Будет ли военно-морской парад в 2026 году в Санкт-Петербурге?
В Северной столице главный парад в этом году отменен — вместе с ним не будет и традиционного салюта. Проход боевых кораблей по Неве 26 июля также не планируется. Напомним, что в 2025-м по соображениям безопасности мероприятие уже не проводилось.
Тем не менее в стране запланированы другие торжества: концертные программы, церемонии памяти, выступления военных оркестров и вечерняя подсветка мостов. В других городах расклад несколько иной: в Балтийске — основном пункте базирования Балтфлота — морской парад, как обычно, состоится. А вот во Владивостоке масштабного смотра кораблей и фейерверка не предусмотрено. В Севастополе от привычного большого парада также решили отказаться из-за соображений безопасности, праздник ограничится отдельными культурными и памятными акциями.
Как отмечают День ВМФ: программа мероприятий в 2026 году.
В Санкт-Петербурге День ВМФ-2026 отметят выставками, концертами и спортивными мероприятиями. Факелы на Ростральных колоннах будут гореть дважды: с 11:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:30. Большой праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский» начнется в 17:00. Также в ночь с 26 на 27 июля Троицкий, Дворцовый мосты и мост Бетанкура включат подсветку в цветах российского триколора. А в Петропавловской крепости 26 июля в 14:00 пройдет концерт военно-морских оркестров — вход на мероприятие свободный. Развод Дворцового моста в ночь с 25 на 26 июля будет сопровождаться композициями морской тематики.
Основные торжества северной столицы пройдут и в Кронштадте: возложение цветов в Петровском парке и на Аллее Адмиралов ожидается с 10:30 до 11:00. Также запланированы мастер-классы по вязанию морских узлов, выставка трофейной техники в парке «Патриот ЛенВО», а музейно-исторический парк «Остров фортов» предложит квесты и мастер-классы по азбуке Морзе. На Якорной площади с 23 по 26 июля будет работать «Морская почта» — бесплатная отправка тематических открыток. В филиале «Кронштадтская крепость» откроются выставки к 330-летию ВМФ и 120-летию подводного флота — вход на них также бесплатный.
Владивосток также посвящает праздник 330-летию ВМФ. 26 июля с 12:00 до 20:00 в Адмиральском сквере пройдет концерт, на котором выступят творческие коллективы Тихоокеанского флота, курсантов и детских патриотических организаций, а гостей обещают угостить гречневой кашей по-флотски. В 14:00 запланирована бесплатная экскурсия «Город воинской славы» от Военно-исторического музея ТОФ, а в 20:00 начнется концерт оркестра Тихоокеанского флота на набережной Спортивной гавани.
В Музее Мирового океана в Калининграде 26 июля с 10:00 до 19:00 будет свободный вход на все площадки: по городу пройдут многочисленные выставки, мастер-классы и концерты. В Балтийске ожидается военно-морской парад, выставка военной техники, выступления моряков и церемония возложения цветов у памятника Петру Великому. Также точечно праздничные мероприятия ожидаются в Севастополе, Новороссийске и на главной базе Северного флота — в городе Североморске, однако их проведение будет зависеть от безопасной обстановки.
Главное о Дне ВМФ.
Какого числа День ВМФ в 2026 году? — День Военно-морского флота России в 2026 году отмечают 26 июля — в последнее воскресенье месяца.
Когда День ВМФ в 2026 году в Петербурге? — В Санкт-Петербурге праздничные мероприятия пройдут 26 июля, основные события — в Кронштадте.
Будет ли военно-морской парад в 2026 году? —В 2026 году парад в Петербурге отменен по соображениям безопасности. В Балтийске парад обычно проходит.
Кого поздравляют в День ВМФ? — Военных моряков, ветеранов флота, членов их семей, курсантов военно-морских училищ и всех, кто связан со службой на флоте.
Что за флаг у ВМФ России? — Андреевский флаг — белое полотнище с синим диагональным крестом, утвержден Петром I в 1699 году.
Сколько лет ВМФ России в 2026 году? — В 2026 году российскому Военно-морскому флоту исполняется 330 лет — отсчет ведется с 1696 года.