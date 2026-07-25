День ВМФ в 2026 году: дата, история, будет ли парад и как отметить

В Санкт-Петербурге День ВМФ-2026 отметят выставками, концертами и спортивными мероприятиями. Факелы на Ростральных колоннах будут гореть дважды: с 11:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:30. Большой праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский» начнется в 17:00. Также в ночь с 26 на 27 июля Троицкий, Дворцовый мосты и мост Бетанкура включат подсветку в цветах российского триколора. А в Петропавловской крепости 26 июля в 14:00 пройдет концерт военно-морских оркестров — вход на мероприятие свободный. Развод Дворцового моста в ночь с 25 на 26 июля будет сопровождаться композициями морской тематики.