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«Не было оснований»: Армения не согласна с запретом России на экспорт молочки

Регулятор Армении отвергает обоснованность ограничений на экспорт молока в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении заявил об отсутствии оснований для введения Россией ограничений на поставки армянской молочной продукции.

В ведомстве уточнили, что Россия пока не представила результаты совместной проверки четырех армянских молочных предприятий, которая проходила с 14 по 21 июля.

«Мы можем сообщить, что в ходе проверки не было обнаружено оснований для использования на этих предприятиях молока от больных животных, а также использования сырья, импортированного из других стран», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вся используемая при производстве продукция прошла лабораторные исследования и была признана безопасной.

Ранее KP.RU сообщал, что товарооборот между Арменией и Россией за первое полугодие 2026 года сократился на 21,5%. Он за период январь-май 2026 года составил $2,196 млрд, что существенно ниже показателя за аналогичный период 2025 года.