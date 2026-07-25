«Не было оснований»: Армения не согласна с запретом России на экспорт молочки

Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении заявил об отсутствии оснований для введения Россией ограничений на поставки армянской молочной продукции.
В ведомстве уточнили, что Россия пока не представила результаты совместной проверки четырех армянских молочных предприятий, которая проходила с 14 по 21 июля.
«Мы можем сообщить, что в ходе проверки не было обнаружено оснований для использования на этих предприятиях молока от больных животных, а также использования сырья, импортированного из других стран», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вся используемая при производстве продукция прошла лабораторные исследования и была признана безопасной.
Ранее KP.RU сообщал, что товарооборот между Арменией и Россией за первое полугодие 2026 года сократился на 21,5%. Он за период январь-май 2026 года составил $2,196 млрд, что существенно ниже показателя за аналогичный период 2025 года.