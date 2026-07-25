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СК Армении возбудил ещё одно дело против оппозиционера Царукяна

В Армении возбудили уголовное дело в отношении Гагика Царукяна по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах.

Источник: Комсомольская правда

В Армении возбудили еще одно уголовное дело против политика Гагика Царукяна. Лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» подозревают в неуплате налогов. Об этом проинформировал местный СК.

«В отношении Г. Ц. инициировано уголовное преследование по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Накануне был задержан Арман Давтян, возглавляющий предприятие Царукяна — коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат». Давтяну вменяется неуплата налогов в особо крупных размерах.

Царукян был задержан Следственным комитетом Армении 6 июля по делу об особо крупном мошенничестве и отмывании средств. Суд в Ереване избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Как ранее писал KP.RU, Царукян подал судебный иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна и Общественного телевидения.

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