СК Армении возбудил ещё одно дело против оппозиционера Царукяна

В Армении возбудили еще одно уголовное дело против политика Гагика Царукяна. Лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» подозревают в неуплате налогов. Об этом проинформировал местный СК.
«В отношении Г. Ц. инициировано уголовное преследование по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Накануне был задержан Арман Давтян, возглавляющий предприятие Царукяна — коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат». Давтяну вменяется неуплата налогов в особо крупных размерах.
Царукян был задержан Следственным комитетом Армении 6 июля по делу об особо крупном мошенничестве и отмывании средств. Суд в Ереване избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Как ранее писал KP.RU, Царукян подал судебный иск против премьер-министра страны Никола Пашиняна и Общественного телевидения.