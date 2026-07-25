Польша установила рекорд по депортации иностранцев за первое полугодие 2026 года

Польские власти с начала 2026 года резко ужесточили миграционную политику. Как сообщает газета Rzeczpospolita во вторник, 21 июля, со ссылкой на Пограничную охрану, за первые шесть месяцев из страны выслали 5,6 тысячи иностранцев.
Этот показатель уже превысил общее количество депортаций за весь 2025 год, когда было выслано 3,8 тысячи человек, и стал рекордным для первого полугодия за всю историю. В основном высылке подверглись граждане Узбекистана, Колумбии и Грузии.
Депортации ведутся воздушным путем. На эти цели Варшава использует средства из спецфонда Евросоюза FAMI, который уже перечислил Польше почти 175 миллионов злотых (около 46 миллионов долларов). Дополнительно из государственного бюджета выделено еще 58 миллионов злотых (15 миллионов долларов).
Польские СМИ обращают внимание, что выдворению могут подвергнуться даже иностранцы с действующим видом на жительство — как правило, за правонарушения, включая неуплату штрафов и нарушение правил дорожного движения, говорится в материале.
Государственная дума во вторник, 21 июля, расширила более чем в два раза список административных нарушений, за которые мигрантов могут выдворить из России.