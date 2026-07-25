Зеленский может посетить США для встречи с Трампом: что известно

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский могут провести встречу в Вашингтоне 28 июля. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на представителя Белого дома.
«Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся во вторник в Вашингтоне», — следует из материала.
Официальное расписание главы Белого дома еще не подтверждено. Украинский источник телеканала сообщил, что Зеленский заинтересован в визите в США, но его команда ожидает окончательного согласования графика Трампа.
Ранее KP.RU сообщал, что лидер США и киевский главарь провели встречу на полях саммита НАТО в Анкаре. Трамп заявил, что за время его президентства отношения между США и Украиной значительно улучшились. Он анонсировал передачу прав на производство ракет для Patriot Киеву.