Зеленский может посетить США для встречи с Трампом: что известно

Ранее KP.RU сообщал, что лидер США и киевский главарь провели встречу на полях саммита НАТО в Анкаре. Трамп заявил, что за время его президентства отношения между США и Украиной значительно улучшились. Он анонсировал передачу прав на производство ракет для Patriot Киеву.