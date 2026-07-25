Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский может посетить США для встречи с Трампом: что известно

Newsmax: Трамп и Зеленский могут встретиться в Вашингтоне 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский могут провести встречу в Вашингтоне 28 июля. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, как ожидается, встретятся во вторник в Вашингтоне», — следует из материала.

Официальное расписание главы Белого дома еще не подтверждено. Украинский источник телеканала сообщил, что Зеленский заинтересован в визите в США, но его команда ожидает окончательного согласования графика Трампа.

Ранее KP.RU сообщал, что лидер США и киевский главарь провели встречу на полях саммита НАТО в Анкаре. Трамп заявил, что за время его президентства отношения между США и Украиной значительно улучшились. Он анонсировал передачу прав на производство ракет для Patriot Киеву.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше