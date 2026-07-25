В Петербурге на рок-фестивале «Окна открой» выступят «Алиса» и Вадим Самойлов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Группы «Алиса», «Сектор Газа», «Пилот» и Вадим Самойлов («Агата Кристи») выступят на 25-м рок-фестивале «Окна открой» в Санкт-Петербурге. Площадкой 12-часового музыкального марафона под открытым небом станет Парк 300-летия города, сообщили организаторы.
«Юбилейный фестиваль “Окна открой” состоится 25 июля 2026 года в Парке 300-летия Санкт Петербурга — на одной из самых живописных и удобных площадок города. Участники: “Алиса”, Вадим Самойлов (“Агата Кристи”), Пилот, Йорш, “Анимация”, “Сектор газа”, Трубецкой, FPG, “Бригадный подряд”, “Разные люди”, Nagart, “Тролль гнет ель” и многие другие», — говорится в сообщении.
Фестиваль проходит в Петербурге с 2001 года и собирает ведущих представителей российской рок музыки, а также начинающих музыкантов, прошедших многоэтапные отборочные туры. За свою историю мероприятие проложило дорогу десяткам коллективов, в числе которых «Король и Шут», «Кирпичи», Billy’s Band, Jane Air, IOWA и другие. Ежегодно его посещают от 10 до 15 тыс. зрителей.
Как отметили организаторы, в юбилейный год зрителей ждут две музыкальные сцены, детская зона с аттракционами, играми и аниматорами; спортивная зона с конкурсами и соревнованиями; акустическая площадка с поэтами и бардами; фотовыставка об истории фестиваля и художественные инсталляции. Время работы площадок — с 11:00 до 22:00 мск.