В Петербурге на рок-фестивале «Окна открой» выступят «Алиса» и Вадим Самойлов

Фестиваль проходит в Петербурге с 2001 года и собирает ведущих представителей российской рок музыки, а также начинающих музыкантов, прошедших многоэтапные отборочные туры. За свою историю мероприятие проложило дорогу десяткам коллективов, в числе которых «Король и Шут», «Кирпичи», Billy’s Band, Jane Air, IOWA и другие. Ежегодно его посещают от 10 до 15 тыс. зрителей.